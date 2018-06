Brucia l'auto di una casalinga, i carabinieri avviano le indagini

Brucia il suv – un Ford Kuga – di proprietà di una casalinga trentaduenne. E’ accaduto nella notte fra martedì e ieri in via Alpi a Palma di Montechiaro. Le fiamme sono state spente, dopo oltre un’ora di intervento, dai vigili del fuoco del distaccamento di Licata. In via Alpi anche i carabinieri della caserma cittadina che hanno subito avviato le indagini. Non sono state trovate tracce di liquido infiammabile.

Le fiamme, stando alle ricostruzioni dei carabinieri, si sono sprigionate dal vano motore. Nessuna causa – neanche quella accidentale – ieri risultava essere esclusa.