Panetti di hashish nelle buste della spesa: fra carne e frutta, arrestati due giovani

Hashish nei sacchetti della spesa, fra carne e frutta. A scovare i cinque panetti - arrestando i due uomini che erano in macchina - sono stati i poliziotti del commissariato di Palma di Montechiaro. Durante un controllo del territorio, gli agenti hanno fermato e controllato due sospetti: un tunisino diciottenne e un palmese di 29 anni. I sospetti dei poliziotti sono diventati realtà quando hanno dato una sbirciatina nei sacchetti della spesa che avevano in macchina: fra la frutta e la carne hanno infatti trovato - e sequestrato - cinque panetti, dal peso complessivo di circa mezzo chilo, di hashish.

I due giovani sono stati arrestati, in flagranza di reato, per l'ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La "roba" è stata, naturalmente, sequestrata, mentre i due indagati - su disposizione del sostituto procuratore di turno - sono stati posti agli arresti domiciliari. Appare scontato, anche se è fitto su questo "fronte" il riserbo investigativo, che adesso i poliziotti del commissariato di Palma di Montechiaro cercheranno, come sempre avviene in casi del genere, di capire da dove provenga quell'hashish e dove fosse diretto.