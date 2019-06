Palma di Montechiaro freme, lavori in corso per "D&G": ecco come sarà il centro storico

I colori della Sicilia, la terra del Gattopardo ed un evento pronto a far parlare di sé. E’ la Palma di Montechiaro di Dolce e Gabbana, il maxi evento è pronto a prendere forma. Il centro storico si fa bello, per una sfilata che rimbalzerà in quasi tutto il mondo. Stefano Castellino, sindaco di Palma, sta vivendo l’evento come un “riscatto sociale”, i palmesi vedono nascere un quasi nuovo centro storico. La scalinata della chiesa madre si trasformerà, presumibilmente, in una passerella.

Modelli e modelle a grandi falcate, percorreranno quelle scale con gli abiti di Dolce e Gabbana. Un colpo d’occhio che probabilmente verrà reso unico da un enorme tappeto rosso. All'evento, come consuetudine, non mancheranno i colori degli agrumi di Sicilia, punto forte della collezione degli stilisti.

Le case antistanti la sfilata, saranno “blindatissime”, niente foto o schiamazzi durante l’evento. Buona parte degli ospiti della serata, alloggeranno al Verdura Golf Resort di Sciacca, i restanti – che arriveranno in città una decina di giorni prima – alloggeranno in un noto hotel agrigentino che si affaccia sulla Valle dei Templi. Bocche cucite e patti di riservatezza alla mano, l’evento è blindato. Il 4 luglio Palma di Montechiaro farà spazio al glamour, per una notte che la città non dimenticherà facilmente.