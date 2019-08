"Trovato con un panetto e 10 dosi di hashish", arrestato un egiziano trentenne

E' stato trovato in possesso di 144,8 grammi di hashish: un panetto da 100 grammi e 10 dosi per complessivi 44,8 grammi. Nella sua disponibilità - secondo la ricostruzione della Questura di Agrigento - anche 166 euro, un bilancino di precisione e un taglierino. E' per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti che un egiziano trentenne è stato arrestato dai poliziotti del commissariato di Palma di Montechiaro.

Dopo il sequestro della "roba" e dei soldi e le formalità di rito dell'arresto, il giovane immigrato è stato accompagnato alla casa circondariale "Di Lorenzo" di Agrigento dove dovrà restare a disposizione dell'Autorità giudiziaria. Tutto è accaduto nel pomeriggio dello scorso giovedì, durante un controllo usuale da parte dei poliziotti del commissariato di Palma di Montechiaro. Ed è proprio durante i controlli sul territorio che è scattata la perquisizione.