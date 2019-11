Differenziata a scuola, iniziativa a Palma di Montechiaro

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

In occasione della Settimana Europea della Riduzione dei Rifiuti, il Comune di Palma di Montechiaro in collaborazione con la società in House Palma Ambiente S.r.l., e con il Dipartimento Regionale Acqua e Rifiuti della Regione Siciliana, ha presentato il progetto "La Mia Scuola (si) Differenzia. Nelle mattinate di Giovedì 21 novembre e di Venerdì 22 Novembre, l'assessore Giuseppe D'Orsi, il Presidente del Consiglio Domenico Scicolone e il Consiglio d'Amministrazione, Presidente Ing. Giuseppe Spina, Vice Presidente Arch. Lillo Inguanta ed il Consigliere Dott. Dario Burgio si sono recati in tutti i plessi scolastici del territorio di Palma di Montechiaro per incontrare i ragazzi e i docenti ed i Dirigenti Sccolastici. Nel corso degli incontri sono stati distribuiti dei volantini di presentazione del progetto, redatto con il

supporto dell'ufficio amministrativo della società, e si è cercato di sensibilizzare i ragazzi al tema della raccolta differenziata e del rifiuto in genere. Grazie alla collaborazione e alla sensibilità dei Dirigenti Scolastici si sono già concordati dei successivi appuntamenti tecnici e informativi in tutte le scuole che mireranno a coinvolgere attivamente i ragazzi alla pratica della raccolta differenziata e del riciclo. Questi incontri con il mondo scolastico sono stata la prima vera occasione in cui la nuova società, con i suoi rappresentanti, è scesa in campo per farsi conoscere. Siamo convinti, infatti, che questo percorso di informazione e interfaccia con i bambini e la gente tutta debba continuare assiduamente affinchè Palma Ambiente S.r.l. possa affermarsi sempre di più come una realtà e un'istituzione Riconoscibile e Presente sul nostro territorio. La differenziata ed il rispetto dell ambiente sono un ulteriore obiettivo dell Amministrazione Castellino che siamo certi di raggiungere in sinergia con la neonata società in house e la collaborazione di tutte le forze sane della nostra comunità.