Danni per quasi 20 milioni di euro, Palma è in ginocchio: dichiarato lo stato di calamità

I danni sono stati elencati. Così come sono stati indicati gli interventi urgenti e indifferibili ritenuti necessari per scongiurare, nei limiti del possibile, analoghe future emergenze e le presunte necessarie risorse. La somma - dei danni, appunto, - è allarmante: 20 milioni di euro circa. Perché Palma di Montechiaro risulta essere, quasi per intero, devastata dagli ultimi due giorni di maltempo. E la giunta comunale di Palma di Montechiaro, sindaco Stefano Castellino in testa, hanno dichiarato lo stato di calamità naturale e quello di emergenza per eccezionale evento meteorico.

La delibera è stata già trasmessa - per la precisa quantificazione dei danni e per la valutazione complessiva del contesto di criticità - al prefetto di Agrigento, al presidente della Regione, al commissario straordinario del Libero consorzio comunale, al dipartimento nazionale della Protezione civile, al dipartimento regionale della Protezione civile. L'Esecutivo di Palma di Montechiaro chiede la nomina di un commissario delegato a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza.

"Durante queste ore di disastro che hanno piegato la Sicilia e la nostra Palma di Montechiaro, siamo stati in costante contatto - ha scritto l'Esecutivo - con il dipartimento regionale Protezione civile guidato da Calogero Foti, con l'assessore regionale Marco Falcone, con il presidente della Regione Nello Musumeci e tutto il governo regionale. A loro il nostro enorme ringraziamento per la vicinanza e la sensibilità dimostrata, certi del loro sostegno e di un tempestivo intervento".

"Solo per il molo, per il rione Monti e per contrada Ciotta i danni sono stati stimati in circa 10, 12 milioni di euro. Ma serve la messa in sicurezza delle acque bianche come il ripristino del manto stradale danneggiato e poi ci sono i danni dei privati - ha spiegato il sindaco di Palma di Montechiaro, Stefano Castellino, - e arriviamo circa 20 milioni di euro".