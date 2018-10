Crolla una palazzina disabitata, i detriti danneggiano una auto

Crolla un edificio disabitato in via Abate Meli, una traversa del più noto corso Odierna, nel centro storico di Palma di Montechiaro. I cumuli di detriti si schiantano, e di fatto danneggiano pesantamente, sull'autovettura che era ferma a pochissimi metri di distanza: una Golf Volkswagen.

Sul posto, si è immediatamente precipitata la polizia municipale e a ruota sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Licata, gli uomini della Protezione civile comunale e i responsabili dell'ufficio tecnico comunale.

Oggi non ha piovuto a Palma di Montechiaro, ma sembra essere evidente che il maltempo degli scorsi giorni è andato ad incidere - e pesantemente - su una situazione di degrado e abbandono dell'immobile. Anche il sindaco di Palma di Montechiaro, Stefano Castellino, e l'assessore Giuseppe D'Orsi si sono subito mobilitati, attivando tutte le procedure necessarie. Castellino, poco dopo aver avuto notizia del crollo, è accorso in via Abate Meli per cercare di meglio coordinare gli interventi.

Intanto verrà messa in sicurezza - con le apposite transenne - l'area dove l'immobile si è sbriciolato. Domani verosimilmente i detriti verranno rimossi. "E se non sarà il proprietario dello stabile a farlo - ha annunciato il sindaco di Palma di Montechiaro: Stefano Castellino - sarà il Comune a procedere in maniera sostitutiva, rivalendosi poi sul proprietario".