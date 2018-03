Tassa sui rifiuti, il Consiglio delibera: la riduzione sarà del 7,29 per cento

La tassa sui rifiuti cala del 7,29 per cento e si pagherà in tre rate: 30 giugno, 31 agosto e 31 ottobre. Lo ha deciso il consiglio comunale di Palma di Montechiaro. "Per la prima volta dopo 10 anni - ha dichiarato, al quotidiano La Sicilia, il sindaco Stefano Castellino - siamo in grado di abbassare la Tari". Il provvedimento è stato votato dalla maggioranza, mentre l'opposizione ha abbandonato l'aula.