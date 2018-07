"Frequentato da pregiudicati", la polizia chiude per 15 giorni un bar

Il locale sarebbe stato frequentato da pregiudicati e, in un caso, i poliziotti del commissariato sono riusciti a documentare un episodio di spaccio di sostanze stupefacenti. E’ proprio su proposta degli agenti del commissariato di Palma di Montechiaro che, nelle ultime ore, il questore di Agrigento Maurizio Auriemma ha disposto la chiusura del bar.

Per quindici giorni, quel locale della periferia della cittadina, dovrà restare con le porte chiuse e l’attività dovrà essere fermata. Il provvedimento del questore Auriemma è stato siglato per evitare problemi per l’ordine e la sicurezza pubblica. Provvedimenti identici sono stati firmati, nelle ultime settimane e negli ultimi mesi, anche per locali di Porto Empedocle e di Agrigento.

Nell’ultimo – in ordine di tempo – caso, gli accertamenti e le verifiche – che hanno documentato le frequentazioni del bar - sono state fatte dagli agenti del commissariato di Palma di Montechiaro che è coordinato dal commissario capo Tommaso Amato.