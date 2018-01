Brucia l'autocarro di un operaio, avviate le indagini

Tutte ancora da accertare e decifrare le cause delle fiamme che hanno avvolto, a Palma di Montechiaro, un autocarro Iveco di proprietà di un quarantacinquenne.

L’autocarro Iveco dell’operaio quarantacinquenne di Palma di Montechiaro era stato lasciato posteggiato in via Giacomo Brodolini. Alle 22,28 circa, alla sala operativa dei vigili del fuoco di Agrigento è risuonato l’Sos e subito, a Palma di Montechiaro, è stata dirottata la squadra del distaccamento di Licata. I pompieri sono rimasti al lavoro, cercando di salvare il salvabile, fino alle 23,40.

Accanto all’autocarro Iveco non sono state trovate tracce di liquido infiammabile, né taniche o bottiglie sospette. Elementi indispensabili per parlare, fin da subito, di un incendio dalla matrice dolosa. Mancando, dunque, questi elementi, i pompieri e i carabinieri, ieri, parlavano di “cause ancora in corso d’accertamento”.