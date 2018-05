Brucia l'auto di una ventiduenne disoccupata, avviate le indagini

Fuoco anche a Palma di Montechiaro. A bruciare, nella notte fra domenica e ieri, è stata la Fiat Punto utilizzata da una ventiduenne disoccupata. In via Santa Lucia, si sono precipitati i vigili del fuoco del distaccamento di Licata e i carabinieri della stazione cittadina. I pompieri, idranti alla mano, hanno cercato di salvare il salvabile. I militari dell’Arma invece, quando l’incendio è stato completamente domato, hanno avviato – dopo un primo sopralluogo di rito – le indagini per cercare d’accertare cosa sia accaduto in via Santa Lucia.

Non è chiaro cosa abbia fatto divampare la scintilla iniziale. I pompieri, accanto alla macchina, non hanno trovato tracce di liquido infiammabile, né taniche o bottiglie sospette. Elementi indispensabili per parlare, fin da subito, di incendi dolosi. Le cause dell rogo risulta essere "ancora in corso d’accertamento". E spetterà all’attività investigativa dei carabinieri fare chiarezza.