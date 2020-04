Da Palma a Montallegro per un incontro amoroso, violando i divieti Covid: bloccato e sanzionato 70enne

Voleva raggiungere Montallegro. Doveva farlo, secondo quanto ha riportato nell’autocertificazione, per “questioni fisiologiche”. Ma a Porto Empedocle, quella trasferta per “un incontro amoroso” è stata interrotta. E anche bruscamente visto che l’automobilista è stato sanzionato dalla polizia municipale.

E’ un settantenne l’uomo che s’è avventurato da Palma di Montechiaro. E doveva, appunto, secondo le sue intenzioni arrivare fino a Montallegro. Non è chiaro come l’anziano sia riuscito ad arrivare fino a Porto Empedocle, ossia se ha utilizzato stradine di campagna o provinciali varie o se si è mosso sempre lungo la statale 115. E’ certo però che all’altezza di contrada Vincenzella è incappato in uno dei tanti posti di controllo realizzati dalla polizia municipale di Porto Empedocle. Gli agenti hanno controllato i documenti e l’autocertificazione che riportava appunto l’inusuale e incomprensibile motivazione: “Questioni fisiologiche”. I vigili urbani hanno dunque cercato di capire e hanno chiesto spiegazioni proprio sulla motivazione che lo aveva portato a violare le prescrizioni anti-Covid. E la scoperta è stata per certi versi esilarante.

L’anziano palmese si stava spostando verso Montallegro perché aveva – a suo dire – un incontro amoroso. E’ stato appunto multato ed ha dovuto fare retromarcia, tornare a casa e, di fatto, rinviare quell’atteso incontro. I controlli – anche in vista della cosiddetta “fase 2” che dovrebbe un poco allargare le maglie autorizzando possibili spostamenti da un Comune all’altro senza fornire spiegazioni, giustificazioni e dunque autocertificazioni – vanno avanti. E le multe non mancano. Così come, di fatto, non mancano i casi più che curiosi. Fino ad ora si sono registrate giustificazioni di gente che da Palma si stava dirigendo verso Agrigento per andare a comprare l’acqua, o di chi ha raggiunto Porto Empedocle per andare a comprare la carne “nella macelleria dove si risparmia”. Ma ci sono stati anche casi – è successo ad Agrigento – dove una 50enne non ha voluto dire perché fosse per strada e non ha voluto neanche indicare il suo domicilio. E’ stata multata e denunciata.