Alberto Angela con "Ulisse" a Palma: troupe Rai alla scoperta dei tesori

Dopo i riflettori di Dolce&Gabbana, su Palma di Montechiaro si sono accesi anche quelli di "Ulisse - Il piacere della scoperta": la trasmissione Rai di Alberto Angela. Nei giorni scorsi, il giornalista e divulgatore scientifico è stato nella città dei Gattopardo e ha concentrato l'attenzione sul prezioso Ottocento Siciliano. Le riprese della troupe televisiva della Rai - con Alberto Angela in testa, naturalmente - si sono concentrate sul chiesa Madre e la sua imponente scalinata, sulla villa comunale e il palazzo Ducale.

La presenza della troupe non è, naturalmente, passata inosservata e a Palma di Montechiaro sono tutti felici del fatto che la città abbia finalmente conquistato la ribalta nazionale e internazionale e, adesso, sono - e con trepidazione - in attesa dell'autunno. Verosimilmente la puntata dedicata a Palma di Montechiaro e a Il Gattopardo andrà in onda ad ottobre.