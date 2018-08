"Trovati con 20 chili di marijuana", zio e nipote restano ai domiciliari

Gioacchino Mangiavillano, di 52 anni, e Angelo Mangiavillano di 30 anni - rispettivamente zio e nipote - si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Ieri mattina, davanti al Gip del tribunale di Agrigento Alessandra Vella, sono rimasti in silenzio e il giudice ha convalidato l'arresto ed ha disposto per entrambi i domiciliari.

Zio e nipote, di Palma di Montechiaro, erano stati arrestati dai carabinieri con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Fra un casolare e il vigneto, i militari dell'Arma hanno sequestrato circa 20 chili di marijuana.

I due indagati sono stati rappresentati e difesi dagli avvocati Giuseppe Vinciguerra e Rossana Avanzato che hanno chiesto, durante l'udienza, una misura meno afflittiva rispetto alla detenzione in carcere. Richiesta che è stata, di fatto, accolta dal giudice.