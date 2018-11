"Intercettazioni inutilizzabili e imputazioni nulle", la difesa di Castellino all'attacco

Visionare i decreti che autorizzavano le intercettazioni, annullare i capi di imputazione “perché estremente generici” e dichiarare inutilizzabili le stesse intercettazioni “perché disposte nell’ambito di un altro procedimento”. La difesa del sindaco di Palma di Montechiaro, Stefano Castellino, accusato di abuso di ufficio, omissione di atti di ufficio e falso per avere dato l’alt alle demolizioni degli immobili abusivi, dopo l’unificazione dei due procedimenti, contrattacca. Gli avvocati Santo Lucia e Vincenzo Alesci, ieri mattina, hanno sollevato una serie di eccezioni preliminari. Il giudice Francesco Provenzano deciderà su tutto il 30 novembre. Innanzitutto i legali hanno chiesto di visionare i decreti autorizzativi delle intercettazioni.

”Non c’è alcuna traccia nel fascicolo ma la loro presenza è decisiva perché, se fossero stati disposti da lei – hanno detto rivolgendosi al giudice – il processo dovrebbe celebrarsi davanti a un altro gup”. E poi, ancora, è stato chiesto di non utilizzare le stesse intercettazioni ambientali e telefoniche per una questione molto tecnica. “In sostanza - hanno spiegato Lucia e Alesci - sono state disposte nell’ambito di un procedimento diverso e il codice prevede che, in questi casi, si possano usare solo quando si procede per reati per cui è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza. Non è il caso dell’abuso e dell’omissione di atti di ufficio”.