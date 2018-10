Vandali scatenati a San Leone: incendiata una palma del lungomare

Una volta sul lungomare Falcone- Borsellino di San Leone c’erano le palme. Altissime, verdi, rigogliose. Creavano un’atmosfera estiva, di vacanza, relax. Incorniciavano il viale, dandogli un aspetto diverso. Migliore. Negli ultimi tempi, però, il punteruolo rosso ha fatto strage. E laddove non è arrivato il coleottero, ci hanno pensato – e continuano sistematicamente a farlo - i vandali. Sempre più in crescendo, ignoti – specie durante i giorni del week end – si “divertono” ad incendiarle. Così è stato anche domenica sera. Ma è soltanto l’ultimo di una serie, lunghissima, interminabile, di episodi.

Piccoli roghi che in molti casi non distruggono completamente la pianta, ma la danneggiano enormemente. In altri casi, invece, la palma viene aggredita e devastata, perdendo ogni possibilità di vita. Nella tarda serata di domenica, dopo aver incamerato l’Sos, sono accorsi sul lungomare Falcone-Borsellino, anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Villaseta. Idranti alla mano, i pompieri hanno cercato di salvare la pianta. Nessun dubbio sulla matrice del rogo visto che, a quanto pare, sono state trovate anche tracce di carburante. Vandali scatenati, vandali devastatori.