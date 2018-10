"Assenteismo al Comune di Palma", parte processo a venti impiegati

Ammessi i mezzi di prova e aperto il dibattimento: il processo a carico di venti impiegati del Comune di Palma di Montechiaro, accusati di assenteismo, è iniziato questa mattina ed entrerà nel vivo il 12 febbraio con l'audizione dei primi testi della lista del pubblico ministero Alessandra Russo.

Il primo passaggio, dopo i rinvii a giudizio decisi dal gup Stefano Zammuto, è durato pochi minuti. Il presidente del collegio Wilma Angela Mazzara ha chiesto alle parti di indicare i propri mezzi di prova e ha rinviato al 12 febbraio per l'audizione dei primi testi.

Gli imputati, sostiene l'accusa, fra il 2014 e il 2015, si sarebbero assentati dal posto di lavoro in diverse circostanze dopo avere passato il badge. Fra gli episodi più coloriti ci sarebbe quello dell'allontanamento di uno di loro per partecipare al convegno sulla legalità. Un altro collega, invece, sarebbe andato a un trigesimo. Le indagini dei carabinieri avrebbero accertato altre assenze per fare shopping o sbrigare faccende di vario tipo.

L’indagine è stata svolta sul campo dai carabinieri che avevano posizionato telecamere nascoste agli ingressi, dove si trova la macchinetta che legge i badge.

Gli imputati sono: Matteo Bordino, 60 anni, Salvatore Castellino, 55 anni, Maria Collura, 55 anni, Salvatore Di Vincenzo, 53 anni, Fabio Marino, 50 anni, Gioacchino Angelo Palermo, 58 anni, Anna Provenzani, 52 anni, Giuseppe Rumè, 61 anni, Rosario Zarbo, 52 anni, Grazia Arcadipane, 52 anni, Silvana Cancialosi, 53 anni, Renato Castronovo, 64 anni, Calogero Mario Di Caro, 59 anni, Concetta Maria Di Vincenzo, 49 anni, Ignazio Falsone, 67 anni, Vittorio Inguanta, 64 anni, Francesco Lo Nobile, 67 anni, Giuseppe Calogero Petrucci, 56 anni, Rosario Salerno, 56 anni e Baldassare Zinnanti, 64 anni.

Altri sei impiegati coinvolti nell'inchiesta saranno giudicati a parte.