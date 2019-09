Palma, gestione dei rifiuti in house: costituito il comitato di controllo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Il Comune di Palma di Montechiaro gestirà la raccolta dei rifiuti in house ed il Consiglio comunale ha eletto il Comitato di controllo analogo alla cui presidenza è stato nominato il consigliere comunale indipendente Matteo Meli. Il sindaco, Stefano Castellino, ha nominato, invece per la sezione legale Rosalba Di Blasi e per la sezione ambiente Salvatore Di Vincenzo. Eletti anche i consiglieri comunali di opposizione Salvatore Montalto dell’Udc (vicepresidente) e Santoro Castronovo del M5S. Inoltre, per la maggioranza gli eletti sono stati Saro Di Falco e Giovanni Scopelliti.

“Anche questo passo è stato compiuto – dice il sindaco Stefano Castellino – in questo modo la gestione in house della raccolta dei rifiuti ha un organismo di controllo. Ho sempre sostenuto che questa amministrazione fa le cose alla luce del sole, all’insegna sempre della legalità. Questo organo avrà il compito di verificare, passo passo, tutto quello che riguarda la gestione in house”.