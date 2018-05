"Spararono ai vicini di casa per un litigio ma non fu tentato omicidio", due condanne

Spararono ai vicini di casa ma non lo fecero con l’intenzione di uccidere, piuttosto con quella di spaventarlo: l’imputazione di tentato omicidio è stata riqualificata in minaccia grave e la condanna – decisa anche per le accuse di detenzione illegale di armi e ricettazione – è molto più contenuta. Due anni di reclusione sono stati inflitti ad Angelo Amato, 30 anni. Un anno e otto mesi al fratello Vincenzo, di tre anni più grande.

Queste le decisioni del gup Stefano Zammuto che, ieri pomeriggio, ha emesso la sentenza. L’agguato al centro del processo è avvenuto sette anni fa. Prima della sparatoria, secondo la ricostruzione dell’episodio, ci sarebbero state delle minacce per costringere i vicini ad andare via dal terreno che avevano in affitto. Sarebbe stato questo, infatti, il movente dell’aggressione che, in un primo momento, era stata inquadrata come un tentato omicidio.

Le ruggini sarebbero sfociate presto in un episodio di violenza che avrebbe potuto provocare due morti. L’agguato è scattato in contrada Stretto, alla periferia di Licata. Le vittime sono Calogero Truisi, 49 anni, e il figlio Angelo, 26 anni. I due scampati all'agguato hanno avvertito le forze dell’ordine che sul posto hanno trovato quattro cartucce esplose di un fucile calibro 12 e il furgone con i fori dei proiettili.

I Truisi hanno raccontato agli inquirenti del diverbio avuto la sera precedente con due fratelli che rivendicavano l’uso esclusivo di un terreno. Polizia e i carabinieri hanno perquisito la casa di campagna degli Amato trovando una pistola detenuta illegalmente ed una serie di riscontri che hanno fatto ipotizzare a loro carico l’accusa di tentato omicidio dalla quale, comunque, i due palmesi si sono sempre difesi.