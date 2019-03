Accusato di quattro rapine e un assalto fallito, 25enne resta in carcere

Fermo non convalidato e contestuale applicazione della custodia cautelare in carcere: in sostanza secondo il gip Luisa Turco, non ci sono pericoli di fuga ma il quadro indiziario è molto solido. Nicola Milanese, 25 anni, di Palma di Montechiaro, sottoposto a fermo di indiziato di delitto dal pubblico ministero Antonella Pandolfi, con l'accusa di avere messo a segno quattro rapine e un tentativo fallito, resta in cella.

Tutti gli episodi sarebbero stati messi a segno insieme a un sedicenne che, dopo essere stato individuato, lo ha tirato in ballo. I due giovani, che in una circostanza avrebbero agito insieme a un secondo minorenne, avrebbero fatto irruzione - nell'ordine - in un negozio di alimentari, in un’agenzia di scommesse, in una farmacia e un’altra agenzia di scommesse, tutti di Palma.

Il colpo fallito è, invece, ai danni di un Compro Oro di Licata. Gli episodi sono stati messi a segno in due settimane, dall’11 al 25 febbraio scorsi, e avrebbero fruttato, in tutto, 1600 euro. Una vera e propria escalation criminale che ha messo in allarme gli investigatori che sono riusciti a chiudere il caso in poche settimane.

I due giovani sono stati identificati grazie a testimonianze e alle immagini di videosorveglianza di un'agenzia di scommesse. Milanese, difeso dall'avvocato Giuseppe Lauricella che si era opposto alla convalida del fermo, ha sostanzialmente ammesso i fatti pur cercando di sminuire la propria responsabilità, dicendo di essersi limitato a fare il "palo". Le sue dichiarazioni sono state bocciate come inattendibili rispetto a quelle del minorenne coinvolto in tutti gli assalti che lo ha indicato come il "regista" di tutti i colpi.