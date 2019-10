Guerra ai negozianti sporcaccioni a Palma, quasi sessanta multe per gli "incivili"

L'amministrazione comunale di Palma di Montechiaro ha dichiarato guerra agli sporcaccioni e agli abusivi nel campo del commercio. Il sindaco Stefano Castellino con l'assessore alla polizia municipale Giuseppe D'Orsi con l'ausilio dei vigili urbani e delle telecamere posizionate in diversi angoli della città, hanno dato vita ad un giro di vite che nel volgere di pochi giorni ha portato dei risultati interessanti. Tre persone sono state multate per 600 euro ciascuna per avere abbandonato rifiuti ingombranti, mentre altre 53 persone sono state contravvenzionate per 59 euro ciascuno per avere depositato i rifiuti solidi urbani fuori dall'orario prestabilito.

"Con il passaggio delle competenze a Palma Ambiente - dicono il sindaco Castellino e l'assessore D'Orsi - abbiamo deciso di potenziare i controlli anche con l'ausilio della tecnologia perché intendiamo e pretendiamo una città pulita. Chiaramente siamo soltanto alla prima fase della gestione in house, ma proprio per questo motivo è nostro intendimento quello di non tollerare menefreghismo da parte di chicchessia".

I vigili urbani, inoltre, hanno anche controllato diversi venditori ambulanti e ne sono stati pizzicati alcuni che operavano senza la necessaria licenza. Sono stati quindi multati e invitati, al contempo, a mettersi in regola nel volgere di pochi giorni.