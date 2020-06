"Studenti disabili abbandonati dagli insegnanti", la difesa: "Fatto il possibile per integrarli"

"La dirigente scolastica e gli insegnanti hanno cercato in tutti i modi di fare il possibile e integrare gli alunni fra mille difficoltà logistiche e strutturali". Dopo l'intervento conclusivo dei difensori (fanno parte del collegio, gli avvocati Daniela Posante, Santo Lucia e Francesco Scopelliti) il giudice dell'udienza preliminare Alessandra Vella ha disposto un rinvio all'8 luglio per le eventuali repliche.

Solo dopo deciderà se mandare a processo i quattro imputati. Il procedimento è quello che scaturisce dalla richiesta di rinvio a giudizio, presentata dal pubblico ministero Emiliana Busto, per l’accusa di maltrattamenti, nei confronti di una dirigente scolastica e di tre insegnanti di sostegno che avrebbero omesso di “prestare assistenza, educare, istruire e integrare i tre studenti disabili nel percorso formativo impedendo loro di conseguire le necessarie competenze e di inserirsi nel contesto scolastico”. Sono Laura Carmen Sanfilippo, 52 anni, dirigente dell’istituto “Tomasi di Lampedusa” di Palma di Montechiaro e gli insegnanti di sostegno Vincenzo Fontana, 60 anni; Giuseppina Clementi, 53 anni e Lillo Quinto Marino, 58 anni.

L'indagine scaturisce dalla denuncia dei familiari degli alunni che segnalavano la "totale assenza di attività didattica". L’atteggiamento, ritenuto omissivo, della preside e dei docenti, che non avrebbero attuato il Piano educativo individualizzato, viene equiparato, sulla base di alcuni precedenti giurisprudenziali, alle violenze fisiche.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Hanno fatto tutto il possibile - è stata la replica dei difensori - per integrarli e, in ogni caso, dall'audizione delle vittime in incidente probatorio, non è arrivata alcuna conferma all'accusa tale da richiedere un approfondimento in un dibattimento".