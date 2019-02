Dal bagnasciuga fuoriescono dei pali di ferro, è ancora pericolo a Le Dune

Ancora occhi puntati sull’ex OceanoMare. Il chiosco è stato smontato circa 15 mesi fa, ma ancora qualcosa non torna. Si, perché, dei pericolosi ferri fuoriescono dall’acqua.

Anche in inverno il litorale è luogo di ritrovo di migliaia di agrigentini, a far da capolino sono dei pali in ferro. Questo provoca pericolo e preoccupazione.

A lanciare l’allarme è l’associazione ambientalista di Agrigento, Mareamico: "Purtroppo in loco sono rimasti diversi pali di ferro che ancora oggi fuoriescono pericolosamente dal bagnasciuga e costituiscono un gravissimo pericolo per coloro i quali passeggiano sulla spiaggia o fanno il bagno in quei luoghi".

La scorsa estate, visto il pericolo, Mareamico aveva interessato tutti gli organi competenti come il Demanio marittimo, la Capitaneria di porto e il Comune di Agrigento. "Anche la Prefettura si era interessata alla vicenda - dice in una nota l'associazione - ma ad oggi tutto è come 15 mesi fa".