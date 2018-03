Palestra di piazzale La Malfa, ennesimo stop ai lavori: apertura più lontana

I lavori sono fermi ormai da alcuni giorni e la paura è che la palestra polidistrettuale di piazzale La Malfa possa trasformarsi nell'ennesima incompiuta.

La ditta che si stava occupando dei lavori, la "Tomasino Metalzinco", - si legge sul quotidiano La Sicilia - non avendo ricevuto dal ministero alcun importo, ad eccezione di un'anticipazione del 20 per cento prevista per legge, ha sospeso i lavori. Così i tempi per l'apertura, che era prevista per il 15 marzo scorso, si allungano a tempo indeterminato.

Lo stop è arrivato a circa l'80 per cento degli interventi, oltre un milione di credito che, alla fine, la spinto l'azienda a fermarsi. Pare che il ministero dell'Economia non abbia versato alcun importo all'interno del capitolo di spesa per le risorse necessarie. Finché questo non avverrà, l'azienda - come altre - non potrà essere pagata.