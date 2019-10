C'è la firma: il Consorzio universitario prende "casa" all'ex Palazzo Tomasi

Centro storico, il Consorzio universitario prende "casa" a Palazzo Tomasi.

Dopo tanti annunci, incontri, lettere, convenzioni e soprattutto dopo lunghissima attesa, è stato infatti formalmente stipulato il contratto di concessione d'uso della struttura al'Ecua (nuovo acronomio che nasce dalla nuova denominazione cioè "Empedocle Consorzio universitario di Agrigento) che qui potrà trasferire le proprie attività.

Un accordo, quello siglato con il Comune, che avrà per il Municipio un risvolto anche di tipo economico, dato che Palazzo dei Giganti potrà così ridurre in modo significativo la quota versata annualmente a titolo di somma di partecipazione alla compagine societaria del Consorzio. La concessione d'uso dell'immobile potrà ovviamente ssere integrata da "eventuali prescrizioni che saranno disposte dalla Sovrintendenza di Agrigento, preposta alla tutela del vincolo di bene d'interesse storico-artistico".

Ma cosa intende fare l'Ecua a Palazzo Tomasi? Si è più volte detto che qui potrebbero trovare sede alcuni degli uffici oggi a Calcarelle - a partire da quelli di rappresentanza) ma soprattutto le lezioni di corsi come quello di Mediatore culturale, mentre si è più volte manifestata la volontà di trasferire comunque in centro storico le future attività dei corsi di architettura.

Le condizioni della struttura non sono, tuttavia, le migliori possibili: il bene è chiuso da anni e necessiterebbe di manutenzione, così come l'area in cui insiste è, purtroppo, teatro di abbandoni ripetuti di rifiuti anche ingombranti.