Intera palazzina allacciata abusivamente alla rete elettrica per 4 anni, condannata tutta la famiglia

Quattro mesi di reclusione per l'accusa di avere rubato, per quattro anni, la corrente elettrica che alimentava la loro palazzina. Sono stati inflitti dal giudice monocratico Manfredi Coffari ai componenti di un'intera famiglia, finita a processo con l'accusa di furto aggravato. Si tratta di Maria La Cara, 40 anni; Alex La Cara, 27 anni; Salvatore La Cara, 34 anni, Rosario Aliseo, 46 anni e Lina Pucillo, 33 anni.

La pena inflitta agli imputati (difesi dagli avvocati Gianfranco Pilato, Fabio Inglima, Teresa Balsano e Daniele Re) è la stessa che aveva proposto il pubblico ministero Manuela Sajeva ed è ridotta di un terzo per effetto del giudizio abbreviato. Al centro della presunta ruberia, che avrebbe fruttato poco meno di 6 mila euro, un impianto elettrico abusivo in un uno stabile fra Agrigento e Porto Empedocle.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'impianto abusivo collegava direttamente l'utenza con la rete elettrica, con tanto di materiale cementizio che ne occultava la realizzazione. Il "trucco" per non pagare la corrente sarebbe riuscito per quattro anni, fino al 13 marzo del 2018 quando un controllo della polizia, insieme ai tecnici di Servizio elettrico nazionale, consentì di scoprire l'abuso e scattò la denuncia approdata presto in aula per il processo concluso ieri con la sentenza di condanna per tutti gli imputati.