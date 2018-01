Palazzina a rischio crollo nel centro storico, ultimatum del Comune ai proprietari

Edificio a rischio di crollo nel centro storico. Il sindaco Lillo Firetto ha firmato un’integrazione ad una precedente ordinanza che intima ai proprietari di un immobile nei pressi della cattedrale di San Gerlando, nel centro storico, l’esecuzione urgente di lavori di messa in sicurezza e verifica statica dell’edificio.

Entro 15 giorni – si legge nell’ordinanza – i proprietari dovranno, sotto la guida di un tecnico qualificato ed abilitato, effettuare i lavori di messa in sicurezza e sgomberare dei materiali di risulta con conferimento in discarica autorizzata.

Dovranno garantire, inoltre, la pubblica incolumità con l’allestimento di sistemi provvisori di sicurezza, come transenne o altro, utilizzando tutti i dispositivi di sicurezza e di segnalazione anche notturna. In più, dovranno provvedere al pagamento del suolo pubblico sia per la collocazione del ponteggio, sia per la porzione di scalinata interdetta al transito dei pedoni.

Il mancato intervento di messa in sicurezza – si legge ancora nell’ordinanza – “può determinare l’ulteriore aggravarsi delle attuali condizioni di pericolosità e, pertanto, alla scadenza dei termini, accertata dalla polizia municipale l’inadempienza, si procederà a darne tempestiva comunicazione all’autorità giudiziaria”.