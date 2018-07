Palasport La Malfa, il consigliere Spataro: "E’ stata necessaria una perizia di variante"

La commissione sport al Comune di Agrigento, presieduta dal consigliere Pasquale Spataro, annuncia che il ministero degli Interni ha autorizzato la perizia di variante, richiesta nel gennaio scorso, relativa al cantiere del palasport in piazzale Ugo La Malfa.

Lo stesso Pasquale Spataro, che più volte insieme alla commissione ha compiuto dei sopralluoghi al palasport, afferma: "I lavori risultano in stato avanzato. E’ stata necessaria una perizia di variante, al fine della consegna dei lavori. Adesso il ministero competente, grazie anche alle nostre sollecitazioni, ha autorizzato la variante e la perizia è in attesa del nulla osta del Genio civile, per poi essere approvata definitivamente dagli Uffici comunali. Invitiamo pertanto il Genio civile a pronunciarsi sulla perizia affinché i lavori siano conclusi entro il mese di settembre. Mancano solo gli allacci e ed alcune piccole opere che possono completarsi entro un mese, ma l’approvazione della variante blocca tutto. La commissione - dice Spataro - continuerà a monitorare i lavori fino a quando la struttura non sarà consegnata alla città, e auspichiamo, appellandoci al senso di responsabilità delle parti coinvolte, quindi Genio civile e Comune, che ciò avvenga entro il mese di settembre, rendendo a disposizione della città il nuovo palasport".