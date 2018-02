Riapre il Palacongressi, Borsellino: "Sarà un giorno importante per la città"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

"Finalmente riapre Il Palacongressi, il 2 Marzo sarà un giorno importante non tanto perché si apre la manifestazione del Mandorlo in fiore, ma perché ad Agrigento la buona politica c'è stata. Per questo voglio ringraziare da Presidente della commissione attivtà produttive del Comune di Agrigento, il Direttore Parello tenace sostenitore dell'iniziativa, voluta fortemente con legge regionale dall'On.Michele Cimino". A dichiararlo Salvatore Borsellino Presidente commissione Attività Produttive Comune Agrigento.