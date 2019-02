Palacongressi, rafforzata la sorveglianza: in campo l'Unione Arma dei carabinieri

L'associazione Unione nazionale Arma dei carabinieri volontariato e Protezione civile coadiuveranno il servizio di vigilanza del Palacongressi. Adesso che la struttura del Villaggio Mosè è, quasi pienamente, entrata a regime, il Parco archeologico Valle dei Templi – che si occupa della gestione dell’unico punto congressuale della Regione Sicilia, un luogo innovativo e tecnologico situato in luogo strategico per la Valle dei Templi e che si affaccia sul Mediterraneo, – ha deciso di rafforzare la vigilanza.

Il Parco, con il direttore Giuseppe Parello in testa, dopo aver diramato un avviso pubblico per l’acquisizione delle manifestazioni di interesse da parte di associazioni di volontariato di protezione civile o di altri enti, ha sottoscritto una convenzione per “utilizzare” i volontari e coadiuvare il servizio di vigilanza nelle aree e nella strutture di pertinenza del Parco archeologico.

L’ente “ritiene di fondamentale importanza – è stato scritto – avvalersi della collaborazione dell’associazione per sopperire nei giorni festivi e in occasione di eventi straordinari alla carenza di personale di custodia”. E’ stato, naturalmente, stabilito anche un rimborso di 20 euro giornaliere per ogni unità impiegata: se ne prevedono 60. Una somma “che risulta di gran lunga inferiore – hanno scritto sempre dal Parco archeologico – alle spese che questo ente dovrebbe sostenere nel caso di ricorso al servizio di vigilanza privata”. L’impegno di spesa che l’ente ha già fatto è stato di 1.200 euro.