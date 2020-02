Palacongressi, si punta all'affidamento delle sale concerti

Palacongressi, il parco archeologico punta all'individuazione di un gestore privato per gli spazi sfruttabili per concerti ed eventi.

L'ente regionale, infatti, starebbe cercando di mettere a frutto la grande struttura, che oggi rappresenta quasi unicamente un costo e che non ha nessuna appetibilita per il turismo congressuale.

Cosi se l'idea è di utilizzare uffici e spazi espositivi per trasferire la Biblioteca museo Pirandello, oggi ospitata in locali privati, le sale Concordia e Zeus, con circa 1400 posti in totale, potrebbero andare a bando per individuare un privato interessato.