Famiglie e imprese in ginocchio: via al differimento del pagamento dei tributi

Il Comune tende una mano alle famiglie, ma anche alle imprese agrigentine in crisi. L’emergenza Coronavirus ha messo a dura prova l’economia della città. Il sindaco Firetto ha dato l’ok al differimento del pagamento dei tributi. Da palazzo dei Giganti è stato definito “un passo necessario”. Niente sanzioni o interessi aggiuntivi, insieme a nuove agevolazioni.

"Il passo più importante per il differimento del pagamento dei tributi è stato fatto. Un passo necessario che ci consentirà di dare risposte ai bisogni di famiglie e imprese in questa crisi". Ha spiegato il sindaco che poi ha aggiunto: "L'atto deliberativo è stato consegnato al consiglio comunale. Prevede il differimento dei pagamenti a date successive alle rispettive scadenze senza applicazione di sanzioni e interessi, oltre che ulteriori agevolazioni a favore delle attività economiche che a causa del lockdown hanno chiuso la loro attività. Andiamo avanti. Insieme ne verremo fuori".

Quota di pertinenza statale

"La proroga dei termini al 30 settembre, fissata per i contribuenti in difficoltà economiche dovute dalla pandemia Covid 19, pertanto si applica per la sola quota di pertinenza comunale. Esonero acconto IMU - Alberghi (art. 177, dl 34/2020) Si coglie l'occasione per ricordare che sono esentati dal pagamento della prima rata dell'IMU (articolo 177 del dl 34/2020): - I possessori di immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali e a stabilimenti termali; I possessori di immobili che siano anche gestori delle attività adibite a: alberghi o pensioni rientranti nella categoria catastale D/2, agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed & breakfast, residence e campeggi"