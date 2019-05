Scrutatori referendum sui confini, ecco come chiedere il pagamento delle spettanze

Referendum sui confini tra Agrigento, Favara e Aragona, via al pagamento delle spettanze per gl scrutatori. L’amministrazione comunale di Favara informa infatti i soggetti interessati che da giovedì 23 maggio 2019 saranno in pagamento, presso lo sportello della tesoreria comunale della Banca Monte dei Paschi di Siena, gli onorari spettanti ai componenti dei seggi elettorali (presidenti, scrutatori e segretari), per le attività svolte in occasione della consultazione referendaria del 5 maggio 2019.