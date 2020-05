Paga primo caffè al bar dopo il lockdown 50 euro, agrigentino: "Mi siete mancati, tenete il resto"

Nei complessi giorni della Fase 2, arriva un importante gesto di solidarietà arriva ad Agrigento. Un cliente affezionato di un rinomato bar del viale della Vittoria ha ordinato il suo "primo" caffè, due mesi dopo il lockdown dovuto all’emergenza Coronovirus. L’uomo, un agrigentino, ha scelto di pagare quel caffè 50 euro. Il signore si è recato alla cassa del bar, ha tirato fuori la banconata, ed ha rifiutato il resto.

Al 30enne, titolare del bar, l'uomo ha risposto così: “Questi sono per te, tieni anche il resto. Mi siete tanto mancati, è come se io fossi venuto ugualmente a prendere il mio caffè ogni mattina".

Un gesto importante e di grande solidarietà in un momento non semplice per tutti gli imprenditori agrigentini. “Mi sono emozionato - ha detto il titolare del bar ad AgrigentoNotizie - non mi aspettavo una cosa del genere. Ho capito realmente che i clienti tengono a noi. L’affetto della gente ripaga di tutti i sacrifici fatti”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Un eroe buono nei tempi moderni. Un gesto di solidarietà in un momento di grande incertezza economica, veri agrigentini dal cuore d’oro che tendono la mano ai commercianti. Il titolare del bar, per privacy, ha preferito non rivelare il nome del “benefattore” dal cuore grande.