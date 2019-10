"In macchina con 4 ovuli di eroina", licatese arrestato a Scillato

E' stato trovato in possesso, durante una perquisizione personale e veicolare: sulla Peugeot 206 che stava guidando, di 5 ovuli di eroina per un peso complessivo di 75 grammi. E' nell'ambito dei servizi di controllo del territorio che i carabinieri della compagnia di Cefalù hanno, in territorio di Scillato, arrestato - per l'ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente - Maurizio Grillo, 51 anni, di Licata.

La sostanza stupefacente è stata posta sotto sequestro.

L’arrestato è stato trattenuto - rendono noto dal comando provinciale dei carabinieri di Palermo - nelle camere di sicurezza del comando in attesa del rito direttissimo. Dopo la convalida dell’arresto, l’autorità giudiziaria ha disposto per l’uomo la misura dell’obbligo di dimora nel comune di residenza .