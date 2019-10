Week end da record, temperature estive e agrigentini in spiaggia

Qualcuno, senza timore, lo ha definito il "miglior mare della stagione". Sono diversi, tanti, gli agrigentini che oggi hanno scelto di regalarsi una giornata di sole e relax. Le spiagge del litorale Sanleonino sono state facile meta di diverse persone.

Un ottobre così non si vedeva da tanto tempo, per questo, gli agrigentini hanno colto l’occasione di godersi il caldo. Costumi, beach volley e dejavu d’estate, per un fine settimana dalle temperature estive.

Le colonnine di mercurio hanno sfiorato i 30 gradi e gli agrigentini hanno deciso di regalarsi il mare ed una tintarella fuori stagione. Un week end insolito per un autunno a ritmo d’estate.