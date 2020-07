Otto per mille alla chiesa Cattolica, nello spot Rai anche il duomo

Uno spot Rai per promuovere l’otto per mille alla chiesa Cattolica. Tra i beni ecclesiastici scelti, anche le bellezze di Agrigento. Infatti, lo sport che va in onda su Rai 1, ha puntato le luci anche sulla cattedrale di San Gerlando. Tra gli agrigentini che appaiono in video, anche il giovanissimo Matias Lo Pilato. San Gerlando, in tutto il suo splendore, fa da capolino nella pubblicità dell’otto per mille alla chiesa Cattolica. Un progetto importante e ambizioso per Agrigento. Le donazioni potrebbero essere destinati al restauro di una delle bellezze più imponenti della città.

"I lavori di ristrutturazione - si legge sul sito dell'otto per mille - sono stati possibili anche grazie alla forte collaborazione tra i professionisti coinvolti. È stato realizzato un intervento di contenimento con catene in acciaio e tiranti, bloccate nelle fondamenta e sulla sommità. Inoltre, 4 contrafforti sono stati sostituiti con catene per alleggerire il peso della struttura sul terreno. l duomo dedicato al Santo patrono di Agrigento, opera d’arte di immenso valore, è stato finalmente restituito alla comunità in tutto il suo splendore. Un grande traguardo raggiunto soprattutto a tutela del patrimonio ecclesiastico in essa custodito: oltre mille anni di storia della città, dalla dominazione araba, ai normanni, ai giorni nostri".