Coronavirus e ospedali in difficoltà: cantanti, attori, chef e giornalisti avviano la raccolta fondi

Si moltiplicano le raccolte fondi per aiutare gli ospedali della provincia di Agrigento che rischiano di essere messi a dura prova dall'emergenza sanitaria Covid-19. Avviata sulla piattaforma GoFundMe, l'iniziativa è ideata e promossa da Lello Analfino (cantautore e frontman dei Tinturia), Piero Barone (cantante de Il Volo), Pino Cuttaia (chef), Sergio Friscia (attore e presentatore), Gianfranco Jannuzzo (attore), Daniele Magro (cantautore) e Silvio Schembri (giornalista de Le Iene).

In un video lanciato sui loro profili social – oltre all'invito ai cittadini a rimanere in casa rispettando le direttive delle istituzioni nazionali e locali – i testimonial agrigentini rivolgono un appello a contribuire alla raccolta fondi «Sostegno ospedali della provincia di Agrigento» sulla piattaforma GoFundMe. Un'iniziativa, in collaborazione con la fondazione “AGire insieme”, per l'Asp di Agrigento. Con il denaro raccolto – seguendo le indicazioni che verranno fornite dall'azienda sanitaria – si acquisteranno attrezzature mediche, dispositivi di protezione individuale, disinfettanti e tutto ciò di cui gli ospedali avranno bisogno per affrontare l'emergenza del Coronavirus. In queste ore, infatti, si sta cercando di aumentare i posti di terapia intensiva in tutto il territorio provinciale.

Ognuno può fare la sua parte: basta una carta di credito o di debito e un semplice click per dare il proprio contributo per combattere insieme questa battaglia.

«Restiamo a casa. E doniamo».

Link raccolta fondi: https://www.gofundme.com/f/sostegno-ospedali-della-provincia-di-agrigento