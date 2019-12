Donato ecografo portatile all'ospedale di Sciacca, Pullara: "Strumento essenziale"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Un ecografo multidisciplinare portatile di ultima generazione è stato donato dall' associazione Orazio Capurro Amore per la vita onlus al reparto di pediatria dell' ospedale di Sciacca.

Alla cerimonia di consegna che si è svolta ieri presso l' aula"F.Piraino"erano presenti vertici sanitari e amministrativi dell' ospedale, il vice sindaco di Sciacca Gisella Mondino e il deputato regionale l' on.Carmelo Pullara capogruppo popolari e autonomisti all' Ars.

Che ha sottolineato l'importanza di questo strumento di ultima generazione e la grande utilità per i pediatri nella fase neonatale.

"Si tratta- sono le parole del deputato regionale licatese-di uno strumento davvero importante che contribuirà al miglioramento dei servizi per i giovani pazienti e permetterà di effettuare diagnosi accurate e meno incisive sui piccoli malati.

L'apparecchiatura che è dotata di sonda cardiologica neonatale pediatrica licenza cardio, carrello e stampante rappresenta per il reparto di pediatria un importante supporto per lo studio, la diagnosi e le cure delle malattie nei lattanti e nei bambini.

La nuova apparecchiatura consentirà di eseguire ecografie con minori disagi per i bambini ricoverati ed essendo dotata di sonda cardiologica neonatale pediatrica

rappresenta un elemento importante che permette di velocizzare ulteriormente diagnosi delicate e non semplici da seguire in ogni momento e in qualsiasi luogo.

Un plauso personale- conclude Pullara - all' associazione onlus Orazio Capurro Amore per la vita presieduta dal dott.Alessandro Giuseppe Capurro per l' ammirevole gesto e la sensibilità nel donare uno strumento utile nella fase neonatale."