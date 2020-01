Il tribunale del Malato: "Ospedale? Continua carenza di personale"

Anche quest’anno il tribunale per i diritti del Malato e cittadinanza attiva di Sciacca ha tracciato il bilancio delle attività svolte nel 2019. E’ stato stilato un report sulla situazione dei servizi dell’ospedale “Giovanni Paolo II” di Sciacca. Persiste, ancora una volta, la carenza di personale.

“L’Asp di Agrigento – affermano Tdm e Cittadinanzattiva a La Sicilia - risulta essere l’ultima in tutta l’isola per il ritardo nelle assunzioni e nei concorsi, quasi tutte le unità operative dell'ospedale di Sciacca sono senza primari regolarmente assunti e la precarietà dei dirigenti a tempo non permette di alzare lo standard di qualità dei servizi e aumenta la numerosa emigrazione di pazienti verso altri nosocomi dell’isola e ancora peggio per strutture ospedaliere del nord. L'ospedale di Sciacca è rimasto vittima di una dissennata politica di depotenziamento che lo ha notevolmente limitato nelle sue peculiarità e ne ha abbassato la qualità”. Nota positiva del 2019 è l’avvio di ristrutturazione e rifacimento di tutte le criticità della struttura.