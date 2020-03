Coronavirus, arriva una nuova tenda pre-triage per il San Giovanni di Dio

Attività di pre-triage dinnanzi all'ospedale "San Giovanni di Dio", il Libero consorzio di Agrigento mette a disposizione una tenda della Protezione civile. Su richiesta del direttore sanitario del presidio ospedaliero, il commissario straordinario Alberto Di Pisa ha autorizzato l'installazione della struttura da "campo" che andrà a sostegno della tenda già esistente da alcuni giorni. Lo scopo è quello di diversificare i percorsi di gestione delle persone con sospetto Covid-19 dagli altri malati che si rivolgono al Pronto Soccorso.

Le tende per il pre-triage servono per la realizzazione dei tamponi e per visite di controllo connesse a potenziali casi di Coronavirus. In città, ad oggi, non si è comunque registrato nessun caso.