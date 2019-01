Chiuso il reparto di Medicina, Pace: "Vanno garantiti servizi adeguati"

“E’ diventata davvero insostenibile la condizione complessiva in cui versa l’ospedale “Fratelli Parlapiano” di Ribera. Di recente si è registrata la chiusura anche del reparto di Medicina, creando gravi disfunzioni agli utenti e al personale medico e paramedico". Il sindaco Carmelo Pace ha lanciato un appello al commissario dell’ente perché si adoperi per la parte di propria competenza, a trovare un’imminente soluzione.

Per il primo cittadino è assolutamente indispensabile e urgente un decisivo cambio di rotta con azioni mirate per far si che l’ospedale di Ribera possa essere messo nelle condizioni di assicurare servizi adeguati all’utenza.

Martedì si terrà una riunione nella sala dei sindaci del palazzo di città, alla presenza del commissario dell’Asp, per affrontare, ancora una volta, la problematica e cercare di trovare concrete soluzioni.