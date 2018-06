Blitz al "San Giovanni di Dio": differenziata fatta male, la polizia municipale sanziona l'ospedale

Che la differenziata non venisse regolarmente effettuata era praticamente risaputo. Stamani c'è stato un vero e proprio blitz da parte della polizia municipale. All'esterno dell'ospedale "San Giovanni di Dio", in "contraddittorio": ossia alla presenza dei vigili urbani, è stato verificato se i rifiuti provenienti dall'ospedale fossero differenziati o meno.

L'esito del controllo è stato, praticamente, quasi scontato: differenziata fatta male. La polizia municipale, con in testa il comandante Gaetano Di Giovanni, ha dunque elevato una sanzione amministrativa all'azienda ospedaliera "San Giovanni di Dio" di 600 euro.

L'impresa ha regolarmente ritirato i rifiuti che sono risultati essere differenziati, mentre l'indifferenziato è stato lasciato dentro i sacchi neri accatastati nei cassonetti.

"Sono costi che il Comune non intende pagare" - si è limitato a commentare il sindaco di Agrigento Lillo Firetto - . Non sembra che ci siano molte altre strade da percorrere: o l'azienda ospedaliera "San Giovanni di Dio" procede autonomamente al conferimento in discarica e dunque allo smaltimento oppure procederà il Municipio addebitandogli però le spese.