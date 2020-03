Miglioramento del comfort nei pronto soccorso, c'è il progetto

Via libera alla graduatoria aziendale definitiva di emergenza sanitaria territoriale, per l’anno 2020, per incarichi provvisori a tempo determinato o di sostituzione e via libera amministrativa anche al progetto che prevede interventi di manutenzione ordinaria dei pronto soccorso dei presidi ospedalieri dell'Asp di Agrigento. Per questi interventi, l’importo complessivo dei lavori sarà di 49.962 euro.

“E’ necessario garantire decoro e migliorare la funzionalità dei locali che ospitano i pronto soccorso dei presidi ospedalieri di questa azienda – ha scritto l’Asp1 di Agrigento – e dunque affidare ad una ditta specializzata gli interventi urgenti di manutenzione ordinaria nel rispetto della documentazione progettuale elaborata dai tecnici del servizio Tecnico quale riferimento per la realizzazione degli interventi utili alla sistemazione dei locali individuati nei pronto soccorso”. Quale Rup del procedimento è stato individuato il dirigente responsabile del servizio Tecnico: Maurizio Cimino. Già nel 2018 è stato approvato il documento con le linee di indirizzo per la gestione del sovraffollamento delle strutture del pronto soccorso della regione. Nel febbraio del 2019, l’assessore regionale alla Salute ha adottato delle mirate disposizioni e il dipartimento regionale Pianificazione strategica dell’assessorato Salute ha comunicato all’Asp di Agrigento, l’assegnazione della somma di 535.800 euro per la realizzazione del progetto obiettivo di Psn 2017: progetto regionale per il miglioramento dell’accoglienza dei servizi del pronto soccorso. Ben 335.800 euro sono stati destinati per i servizi d’accoglienza e 200 mila euro invece per interventi strutturali. Il direttore generale, facente funzione, Alessandro Mazzara ha destinato la somma di 200 mila euro per l’attuazione di una serie di interventi strutturali sui pronto soccorso. Nello specifico, 50 mila euro per l’esecuzione di una serie di interventi di manutenzione ordinaria correlati al miglioramento del comfort e all’uniformità del layout del pronto soccorso dei 5 ospedali e 150 mila euro per interventi di acquisto di attrezzature elettromedicali, arredi e dispositivi sanitari.