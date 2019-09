Feto morto dopo 30 settimane di gestazione, 9 indagati a Ginecologia

Sono 9 gli indagati del reparto Ginecologia e Ostetrica dell'ospedale "San Giovanni di Dio" - 3 ginecologi, 2 ostetriche, 1 infermiere e 3 "portantini" - per la morte del feto, arrivato alla trentesima settimana, lo scorso giugno. A rivolgersi alla Procura della Repubblica - il fascicolo è curato dal Pm Sara Varazi - è stata la coppia di Raffadali che perse il piccolo. Pare, secondo quanto riporta il quotidiano La Sicilia, che la puerpera avesse tenuto in grembo, senza particolari problemi, per 30 settimane il feto. Poi, dopo non aver sentito più i movimenti, la donna si è recata in ospedale. A causa di un quadro clinico ormai allarmante, i medici hanno deciso per un taglio cesareo e il feto è nato morto.