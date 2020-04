Giovane va in escandescenze e devasta Psichiatria: accorre la polizia

Va in escandescenze e devasta la Psichiatria dell’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento. E’ dovuta intervenire la polizia di Stato – gli agenti della sezione Volanti della Questura nello specifico – per riportare la calma all’interno del reparto. Il ventinovenne, residente nella città dei Templi, a quanto pare risultava essere sotto cura proprio a Psichiatria. All’improvviso, all’interno del reparto, si sono registrati disordini ed è stata costretta, appunto, proprio la polizia ad intervenire per riportare la calma. Pare comunque che il giovane avrebbe creato diversi danni.

Non è la prima volta, né verosimilmente sarà l’ultima, in cui i poliziotti della sezione Volanti sono costretti ad intervenire anche per riportare la calma in situazioni del genere che sono tanto delicate quanto complicate.