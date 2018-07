"San Giovanni di Dio", Savarino: "Non è ipotizzabile la chiusura di Neonatologia"

La chiusura di Neonatologia non è ipotizzabile. C'è, anzi, - secondo il presidente della quarta commissione Territorio, Ambiente e Mobilità della Regione: Giusi Savarino - troppo allarmismo artamente alimentato.

"Nella mia prima legislatura feci una guerra con l'allora assessore Cittadini per riuscire a portare la Neonatologia ad Agrigento, e dire una guerra, credetemi, non è un eufemismo. Tutta la provincia ne era sprovvista, da allora e in questi 14 anni sono stati salvati tantissimi bambini grazie a quel reparto - ha scritto l'onorevole Giusi Savarino - . Immaginate ora se l'assessore alla Sanità Ruggero Razza che è del mio movimento, se possa essere anche solo ipotizzabile una chiusura. Ieri si paventava - ha proseguito Savarino - il rischio di chiusura del reparto di Oncologia, oggi di quello di Neonatologia. L'ho detto e lo ripeto: c'è troppo allarmismo artatamente alimentato".

Savarino ha ringraziato, piuttosto, l'assessore per la riapertura al "San Giovanni di Dio" del laboratorio per i bambini diabetici: "Era partito un grido di aiuto delle mamme che non poteva restare inascoltato".