"San Giovanni di Dio", Chiarelli è il nuovo dirigente amministrativo

Salvatore Iacolino sarà in aspettativa fino al 3 agosto per espletare l'incarico di direttore amministrativo dell'Asp di Siracusa. E' Angela Chiarelli il nuovo dirigente amministrativo dell'ospedale "San Giovanni di Dio" di Agrigento. L'incarico durerà finché Iacolino, già in aspettativa da dicembre, non rientrerà in sede. Chiarelli, unica candidata che ha manifestato la sua disponibilità, è stata valutata da una idonea commissione.

