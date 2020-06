Coronavirus, in Sicilia zero casi su oltre tremila tamponi: trend positivo

In Sicilia nessuno nuovo contagio da Coronavirus nelle ultime 24 ore. Oggi la Regione non ha inviato il consueto bollettino (ormai limitato al lunedì, mercoledì e venerdì). Secondo i dati forniti dalla Protezione civile regionale all'unità operativa nazionale si apprende però che ci sono 849 persone attualmente malate nell'Isola (-4 rispetto a ieri), tre sono invece i nuovi guariti. Restano 42 i ricoverati con sintomi, di cui 5 in terapia intensiva. 807 invece sono in isolamento domiciliare. Nelle ultime 24 ore sono state 3.045 le persone sottoposte a tampone.

E' una settantenne invece la nuova vittima di Coronavirus (la numero 279 in Sicilia). La donna era ricoverata da oltre tre mesi nel reparto Terapia Intensiva dell'ospedale Civico, dopo l'esito del test. Anche il figlio di 50 anni era risultato positivo ma è riuscito a salvarsi.