Agenzia delle Entrate, è emergenza personale: i dipendenti incrociano le braccia

I dipendenti degli uffici dell'Agenzia delle Entrate, in concomitanza con il "Fisco-day", hanno incrociato le braccia anche ad Agrigento per due ore, per denunciare diverse criticità. Carenze di personale, eccessivi carichi di lavoro e ritardi nei pagamenti dei premi di produttività sono i problemi palesati dai responsabili delle organizzazioni sindacali che hanno indetto la protesta.

Della "patologica" carenza di organico, parla ai microfoni di AgrigentoNotizie, la responsabile della Confasl, Cinzia Bellavia. “In questo momento – dice – siamo 270 dipendenti mentre due anni fa eravamo in 350 ed entro la fine del 2020, altre trenta persone andranno in pensione. Viviamo – aggiunge la sindacalista – una situazione di carenza di personale molto pressante che non ci fa raggiungere quei livelli di efficacia ed efficienza che ci vengono chiesti dall’Agenzia”.